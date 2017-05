Ad Albano si mangia il miglior gelato d'Italia

I Castelli Romani sono noti per le loro eccellenze gastronomiche, per il buon vino da tavola, la porchetta e i salumi e da oggi possono vantare anche di essere il territorio dove si mangia il miglior gelato d'Italia. Il giovane mastro gelataio Matteo Grizi di Albano e titolare della Gelateria "Fortini Caffè" sul corso principale albanense si è aggiudicato il premio della Giuria Tecnica categoria “Senior” al Gelato Festival 2017 di Roma.

Grazie ad un delizioso gelato al pistacchio "dal gusto deciso, accompagnato da un croccante al profumo di liquirizia", ha sbaragliato la concorrenza ed ha ottenuto il premio più importante della kermesse europea del gelato all'italiana. Ad assegnare il premio giornalisti e blogger che componevano la giuria tecnica.

Matteo Grizi è un giovane, ma già esperto gelatiere di terza generazione, la sua famiglia produce gelato artigianale italiano in tutti i Castelli Romani dal 1972 ed è riuscito a imporsi sullo scenario nazionale dei migliori mastri gelatieri con questo importante riconoscimento ed è pronto a raggiungere anche importanti traguardi internazionali. La sua gelateria oltre all'ottimo gelato al pistacchio offre in piena estate oltre 50 gusti di gelato di alta qualità in cui si utilizzano materie prime di prima scelta e a chilometro zero.