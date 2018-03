Albano: diminuisce la Tari, il Consiglio Comunale vota la riduzione del 7%

Bolletta della Tari più leggera per il contribuenti albanensi: il Consiglio Comunale di Albano Laziale ha approvato la riduzione della tariffa TARI per l’anno 2018. La tassa sui rifiuti calerà mediamente del 6 - 7%.

Come spiegato dal sindaco Nicola Marini è la seconda riduzione in due anni: "Per il secondo anno consecutivo diminuiamo la TARI, rispettando gli impegni presi con la cittadinanza. Gli sforzi dell’Amministrazione Comunale e soprattutto dei cittadini per l’attuazione del sistema di raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio sono stati ripagati. Siamo sulla strada giusta. L’obiettivo rimane quello della Tariffa Puntuale che determinerà un ulteriore passo in avanti, dando la possibilità di misurare non solo la quantità ma anche la qualità dei rifiuti prodotti da ogni singola utenza".

Soddisfatto anche il delegato ai rifiuti, il consigliere Luca Andreassi: " Anche quest’anno, dopo la diminuzione del 5% dello scorso anno, si conferma, migliorandolo, il trend di riduzione della tassa - lo scrive sul suo profilo facebook - Nel 2018 i cittadini di Albano pagheranno in media il 7% in meno".