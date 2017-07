Albano: si anima l'estate con tanti eventi in programma dal cinema alla grande musica

Inizia una lunga settimana di eventi ad Albano che dà il via alla programmazione estiva coivolgendo tutto il territorio sopratutto le frazioni di Pavona e Cecchina.

Si comincia questa sera, mercoledì 26 alle ore 21 con la rassegna "Cecchina Estate" con il cinema all'aperto gratuito e la proiezione del film "Perfetti Sconosciuti". Domani sera, giovedì 27 luglio, è il giorno della grande apertura della sesta edizione dell'Anfiteatro Festival. Organizzata da Europa Musica sotto la direzione artistica di Renzo Renzi, la rassegna propone dodici appuntamenti che spaziano dai colori della musica etnica alla spettacolarità delle due nuove produzioni liriche, dagli incalzanti one man show alle melodie delle colonne sonore del cinema, ai grandi musical, ai recital, all’armonia della danza classica.

L’apertura giovedì 27 luglio è affidata a uno dei più conosciuti trombettisti italiani: NELLO SALZA. A lui sono legati motivi straordinari delle colonne sonore di film, che propone al festival di Albano, nei quali spicca il suono della sua tromba: La vita è bella, Nuovo Cinema Paradiso, C’era una volta in America, Gli intoccabili, The Hateful Eight, sono solo alcuni dei titoli.

Sempre domani a Cecchina proiezione gratuita del film per bambini "Miss Peregrine, la casa dei ragazzi speciali"; a Pavona inizia la rassegna estiva "Pavona Estate" mentre ai Fontanili di Cancelliera prosegue la sesta edizione della "Sagra della Bruschetta".

Venerdì 28, ancora appuntamenti con "Cecchina Estate" (Villa del Vescovo), "Pavona Estate" (Piazza Berlinguer) e "Sagra della Bruschetta" (Fontanili Cancelliera). Sabato 29, all'Anfiteatro Festival andrà in scena la comicità di Antonio Giuliani nel suo spettacolo "Peace", mentre a Cecchina, Pavona e Cancelliera proseguono le rassegne estive. Infine Domenica 30, si chiuderà a Cancelliera la sesta edizione della Sagra della Bruschetta; a "Cecchina Estate" animazione per bambini, stand gastronomici, balli e musica; "Pavona Estate" invece vivrà una serata dedicata alla musica live. Il cartellone di "Albano d'Estate" proseguirà anche ad agosto con il cinema all'aperto gratuito a Piazza Pia e tanto altro!