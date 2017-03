Albano: nel 2017 giù la Tari, il Consiglio comunale vota la diminuzione del 5%

Dopo un anno difficile per la gestione dei rifiuti nei Castelli Romani con l'incendio della discarica di Roncigliano, un aumento della Tari (la tassa sui rifiuti) lo scorso anno e finalmente l'avvio del porta a porta su tutto il territorio comunale che ha portato la raccolta differenziata al 67%, arrivano delle buone notizie sul fronte economico per la gestione dei rifiuti ad Albano. Per l'anno in corso i cittadini di Albano avranno una bolletta Tari meno cara. Il Consiglio comunale, durante la seduta di martedì 28 marzo, ha approvato infatti la riduzione della tariffa TARI per l’anno 2017 di circa il 5%.

"Un risultato dovuto, in particolare, allo sforzo fatto per estendere il servizio di raccolta differenziata a tutto il territorio comunale. Un ringraziamento – ha commentato il sindaco di Albano Nicola Marini - a tutti i cittadini che hanno permesso questo risultato. Un impegno mantenuto. Questo ulteriore traguardo ci spinge a continuare con convinzione sulla strada dei comportamenti virtuosi nella gestione dei rifiuti. Prossima tappa sarà la Tariffa Puntuale, con la quale si potrà valutare non solo la quantità, ma anche la qualità dei rifiuti prodotti con una progressiva informatizzazione del servizio".