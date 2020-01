Albano: troppe buche sulle strade provinciali, diffidata la Città Metropolitana per la quarta volta

Via Tenutella, Via Cancelliera, Via del Mare sono solo alcune delle stade provinciali che insistono nel comune di Albano e che ormai sono diventate impercorribili a causa delle buche e dei crateri che le ricoprono creando enormi problemi per la sicurezza stradale.

Il Sindaco Nicola Marini ha diffidato per la quarta volta la Città Metropolitana di Roma Capitale ad intervenire, in tempi stretti (cinque giorni a partire da venerdì 24 gennaio), per risolvere le situazioni di grave criticità che interessano le strade provinciali del territorio di Albano. In caso di mancato intervento l’Amministrazione Comunale si sostituirà alla Città Metropolitana intervenendo in danno per l’esecuzione dei lavori, a tutela degli interessi della comunità, nonostante i possibili richiami della Corte dei Conti.

"La situazione, anche a causa delle piogge che hanno interessato il territorio nell’ultimo periodo – si legge nella missiva – è ormai insostenibile: sulle strade sono presenti numerose, profonde ed estese buche che, in particolare durante le ore serali e notturne, compromettono la sicurezza pubblica e possono essere causa di incidenti stradali anche gravi. Le strade devono consentire il transito in piena sicurezza e tranquillità – prosegue la nota - ma, a fronte del grave stato di incuria più volte segnalato, permane l’inerzia di Codesta Amministrazione nell’eseguire i necessari interventi".