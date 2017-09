Albano: allagamenti dell'Appia Bis, i consiglieri della Sinistra chiedono chiarimenti

Basta un forte temporale e la Tangenziale dei Castelli Romani, inaugurata giusto un anno fa, si allaga comportando la chiusura dei tunnel. Qualcosa non ha funzionato nei collaudi? Nel progetto? Se lo chiedono i consiglieri comunali di tre realtà comunali dei Castelli,tutti esponenti del partito la Sinistra, che hanno inviato una missiva ufficiale all'attenzionae del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e agli enti competenti.

I consiglieri Salvatore Tedone (Albano Laziale), Andrea Sonaglioni (Ariccia) e Edoardo Tomei (Lanuvio) chiedono dettagliate spiegazioni su “i frequenti allagamenti che, in corrispondenza di precipitazioni, anche non necessariamente abbondanti, richiedono la chiusura ed impediscono l’utilizzo di tale importante snodo viario”.

La Tangenziale dei Castelli Romani o Appia bis ha la triste fama di essere l'opera pubblica tra le più onerose, costata ai contribuenti circa 230 milioni di euro senza contare i tempi, biblici, di realizzazione. Tra progettazione, lavori e collaudi, infatti, ci sono voluti circa trent’anni per completare appena i primi due stralci.

"Una follia - dichiara il Consigliere comunale di Lanuvio Edoardo Tomei - Riteniamo sia disonorevole e squalificante, in primis per coloro che hanno avuto incarichi e responsabilità, dirette o indirette, osservare come un’opera così imponente e con un rapporto costo per chilometro esorbitante possa essere neutralizzata in pochi minuti di pioggia".

"Urge un quadro chiaro e preciso sulla tenuta della Tangenziale per poter valutare gli impatti e i possibili scenari in caso di condizioni meteo avverse. Non dimentichiamo – è il commento del consigliere ariccino Andrea Sonaglioni – che quest’opera costituisce la principale arteria viaria per i futuri utenti e lavoratori dell’Ospedale dei Castelli Romani, oramai di prossima apertura. Inoltre è un’infrastruttura fondamentale per la viabilità del nostro territorio quando partiranno i lavori di restauro del ponte monumentale di Ariccia".

Il Consigliere comunale di Albano Laziale, Salvatore Tedone, rincara la dose: "Non dimentichiamo com’è ridotta la Nettunense, già in crisi quando si verificano condizioni meteo avverse. Riguardo alla Tangenziale, stiamo parlando di un’opera costata il triplo del Tunnel della Manica per intenderci. Sarebbe troppo semplice e al tempo stesso inutile affondare un attacco politico sulla trentennale storia dell’infrastruttura. Ora c’è ed è al servizio delle nostre comunità. Per questo motivo e per i costi folli deve necessariamente essere funzionale e soprattutto sicura. Pretendiamo di sapere – conclude Tedone – lo stato dei fatti, quali problematiche attualmente insistono e quali azioni di carattere strutturale si intendeno mettere in campo per scongiurare il continuo manifestarsi di allagamenti e infiltrazioni. È inaccettabile aver assistito ad una sontuosa inaugurazione in pompa magna e poi vedere scene di famiglie intrappolate in auto nei tunnel a causa della pioggia. Zingaretti e Astral ci rispondano".