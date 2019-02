Albano: ultimo step per la riqualificazione della fermata bus di Piazza Mazzini

E' giunto alla fase finale il progetto di riqualificazione di Piazza Mazzini per quanto riguarda l'area della fermata degli autobus in direzione Roma: la giunta comunale ha approvato la scorsa settimana il progetto esecutivo che darà un nuovo look al manufatto dove ora si trova il bar e la fermata dei bus Cotral. I lavori garantiranno un pieno recupero dell’area interessata, in termini di decoro urbano.

Il Vice Sindaco con delega ai Lavori Pubblici, Maurizio Sementilli ha commentato: "Andiamo a recuperare e a rinnovare un’area molto frequentata, a tutto vantaggio anche delle attività commerciali limitrofe. Manteniamo un impegno preso verso la cittadinanza"

"Abbiamo definito il recupero e la valorizzazione di uno dei luoghi strategici della nostra città, come Piazza Mazzini, porta d’ingresso e importante punto di ritrovo - ha invece dichiarato il sindaco Nicola Marini - Questo spazio verrà completamente riqualificato, a beneficio dei cittadini e delle attività produttive".