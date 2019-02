Albano: a Piazza Fagiolo l'installazione artistica per ricordare le vittime del Mediterraneo

Mani che affogano per chiedere aiuto: dopo diverse città dell'Abruzzo anche Albano oggi si è svegliata con l'installazione artistica che sta facendo da settimane il giro del web e che vuole smuovere le coscienze sulle morti nel Mar Mediterraneo.

Ignoti militanti hanno installato le mani di cartone intorno alla fontana di Piazza Fagiolo proprio vicino al palazzo comunale. Un vero e proprio flash mob artistico, volto a lanciare un grido e ricordare che nel nostro mare muoiono persone prima che migranti.

I flash mob artistici che portano il dramma del Mediterraneo in piazze e strade sono stati ideati da Arte Resistente che ha installato per la prima volta le braccia che gridano aiuto davanti alla Cattedrale di Atri nella provincia di Teramo, in occasione di un comizio del Ministro dell'Interno, Matteo Salvini.