Albano: le mangiaplastica sempre fuori uso per atti vandalici

Dopo mesi di stop alle macchine mangiaplastica dislocate in varie zone del Comune di Albano per il cambio di gestione dei macchinari, queste hanno ripreso a funzionare da alcune settimane sebbene con qualche intoppo.

Sono numerose le lamentele di cittadini che avendo conservato da tempo le bottiglie di plastica in attesa che tornassero in funzione i Mister Pack li trovano spesso fuori uso: al di là del veloce riempimento (tanto che è stato introdotto un limite di conferimento a 50 imballaggi giornalieri per utente), le macchine mangiaplastica sono oggetto di continui atti vandalici.

La macchina di Pavona è stata forzata con un piede di porco, ne è stato sbullonato lo sportello di apertura del macchinario rimuovendo l'asta e mettendola fuori uso. In quella di Piazza Silvestri ad Albano è stata inserita una bottiglia piena di detersivo liquido e ancora a Cecchina l'inserimento di una bottiglia tagliata il cui inserimento forzato a inceppato il nastro trasportatore.

L'ultimo episodio: uomo ripreso a Cecchina dalle telecamere intento a manomettere Mister Pack

Il Sindaco Nicola Marini ha presentato ai Carabinieri un esposto, correlato da materiale fotografico, sui vari danneggiamenti subiti negli ultimi giorni dalle cosiddette macchine mangiaplastica “Mr. Pack”. Un video, tratto dalla videocamera Ecocam 4.0 collocata in Viale Spagna a Cecchina, ritrae una persona che presumibilmente ha cercato di manomettere la macchina intorno alle ore 13 di martedì 4 luglio.

"Riteniamo che questo episodio possa rappresentare una spiegazione dei molti malfunzionamenti che si sono verificati nell’ultimo periodo. I danneggiamenti non trovavano nessuna giustificazione nel normale utilizzo delle macchine mangiaplastica", si legge in una nota di stampa dell'amministrazione comunale.