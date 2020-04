Albano: 100 anni per Egle Borelli, nonna social e digitale

Buon compleanno a Egle Borelli per i suoi 100 anni! La comunità di Albano si stringe in un festoso abbraccio digitale per festeggiare la loro concittadina, attivissima sui social network e nonostante l'età super digitale.

Memoria storica della città di Albano è stata un'abile sarta, soprattutto di abiti da sposa. Gestisce autonomamente il suo profilo facebook ed è sempre pronta a commentare i fatti politici e sociali della sua città.

Il sindaco Marini ha voluto inviarle un omaggio floreale per festeggiare questo importante traguardo: "Oggi compie 100 anni la nostra concittadina Egle Borelli. Quando si raggiunge un traguardo di vita così importante, è sempre un momento di condivisione e di gioia collettiva. In una situazione come quella che stiamo vivendo, dove occorre rispettare la distanza fisica, è ancora più importante far sentire la vicinanza emozionale"

"Per questo ho inviato alla Signora Egle, a nome di tutta la nostra Comunità, una composizione floreale con i più sinceri auguri. Cento anni di vita rappresentano la nostra memoria e la nostra tradizione. Buon compleanno!"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.