Albano: al via il Bajocco Festival tra artisti di strada, birre e dolci

Tutto è pronto per il taglio del nastro della settima edizione di Bajocco Festival Artisti di Strada 2017. Confermato l’appuntamento di fine estate ad dove il centro della Città con i suoi monumenti e vicoli caratteristici divengono scenario per spettacoli di arte di strada: funamboli; fuocolieri; attori mimi e giocolieri, ma anche ballerini musicisti e maestri d’arte cattureranno lo sguardo dei visitatori che giungeranno in città

Spettacoli gratuiti come nelle passate edizioni, individuabili nel ricco programma approntato dagli organizzatori della manifestazione, l’Associazione Culturale XV Miglio ideatrice dell’evento. Gli spettacoli circensi e musicali seguiranno una programmazione artistica variegata tra arte di strada, circo teatro, fuocoleria e musicale. Artisti internazionali come la compagnia italo-francese “Circo Zoè” o “La Contrebande”, i Madame Rebiné, gli ungheresi Firebirds, il fuocoliere Kiwamu Miyakubo giunto dal Giappone, Serena Cercignano, vincitrice del concorso nazionale 2017 “Migrazioni” con il suo spettacolo “eppur bisogna andar” antidoto alle vicende della quotidianità di questi ultimi anni, passando per decine di altri artisti nazionali dalla loro postazione artistica trascineranno tutti nel mondo magico ed eterno dell’arte di strada. Per gli amanti della buona musica Bajocco Festival offrirà cantanti, cantautori, gruppi musicali e maestri di musica. Adriano Bono, gradito ritorno a Bajocco Festival 2017 sarà presente con il suo gruppo Reggae Circus: musicale-circense.

Il Bajocco Festival non è solo arte, ma anche gastronomia: Piazza Pia sarà dedicata alla birra, ospiterà l’evento “Birre di Strada”, fusione di street food e farm food, birrifici della new wave brassicola artigianale nazionale presenteranno le loro migliori birre, dalle selezioni del birrificio Hopskin, alle birre Menaresta, Jungle juice, ecc. tanto per citarne alcune, saranno affiancati da gestori food locali e romani, tra i quali è impossibile non menzionare il famoso "Trapizzino”.

L’area gastronomica di Viale Scalchi ospiterà la cucina del territorio laziale con cibi sfiziosi e genuini e quella di Piazza Gramsci con le ottime proposte delle attività food operanti nel territorio della Città. Come ogni anno eventi correlati faranno da cornice al festival: mostre di pittura, fotografia ed arti varie, mercatino dell’artigianato artistico e del collezionismo, visite guidate ai monumenti della città, gli attesi concorsi Bajocco Click con riconoscimento per gli scatti più suggestivi e rappresentativi e Dolce Bajocco, che premierà, la domenica mattina nel contesto del Mercato contadino, i migliori dolci tradizionali del territorio; la giuria sarà presieduta dal famoso Chef giapponese Hiro.

Il Presidente dell’Associazione XV Miglio, Gianluca Pelle, coordinatore dell’evento, ha commentato: "Ci sono tutti gli ingredienti per ripetere i grandi numeri in termini di presenze dello scorso anno, complice anche una rinnovata ripartizione degli spazi con l’area birra a Piazza Pia, l’area gastronomica a Piazza Gramsci e Viale Scalchi tutte attrezzate con tavoli per l’accoglienza dei visitatori. Non possiamo che augurarci che anche questa edizione confermi le aspettative".

Alle parole di Gianluca Pelle hanno fatto seguito quelle del Sindaco Nicola Marini: "Il Bajocco Festival chiude una stagione estiva particolarmente ricca, caratterizzata da tante iniziative quali l’Anfiteatro Festival, la rassegna estiva cinematografica gratuita di Piazza Pia, il Festival della Rotonda senza dimenticare le manifestazioni di Cecchina Estate e Pavona Estate. Moltissime le presenze che hanno contraddistinto la nostra programmazione estiva. Siamo convinti che anche durante i tre giorni di Bajocco, tanti cittadini di Albano Laziale e non solo affolleranno le strade del centro storico".

In occasione del Bajocco Festival, che prende il via stasera, e che proseguirà per l’intero weekend, in aggiunta all’ordinario servizio di Trasporto Pubblico Locale, l’Assessorato ai Trasporti ha predisposto un servizio di navetta gratuita a partire dalle ore 20.30 alle 23. Le fermate saranno Piazza Zampetti, Via Verdi, Stazione FS Albano Laziale, Via Vascarelle, Via Trilussa, Piazza Zampetti.