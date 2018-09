Successo per il Bajocco Festival a suon di "memes"

Che il Bajocco Festival, il Festival degli artisti di strada di Albano che da ormai otto anni attira turisti e visitatori e fa incetta di riconoscimenti, fosse ormai un appuntamento di successo di pubblico era quasi scontato, ma quest'anno oltre alla qualità degli artisti ospiti ha avuto anche un simpatico risvolto "social".

La pagina facebook "Castelly Romany Memes" ha realizzato una sua particolare, quanto pungente e divertente, diretta virtuale del Festival a suon di "memes" vignette satiriche che hanno raccontato sul web le fasi salienti della manifestazione.

E allora come non partire con una vignetta che ricordava i famosi biscotti per la colazione dall'omonimo nome del festival degli artisti di strada, si passa poi a rappresentare gli artisti come dei nostrani personaggi di fumetti horror e ancora non poteva mancare anche il bersaglio della politica con un simpatito meme dedicato al sindaco di Albano, Nicola Marini, che ha ringraziato per la simpatica diretta: " Regà il sindaco di Albano si sta esibendo sta a fa tutte forme stranissime di danza moderna. Ve prego sbrigateve a venì. È l'ultimo giorno che se sbajocca".

Appuntamento al prossimo anno per il Bajocco Festival e sul web c'è chi chiede a Castelly Romany Memes anche la diretta facebook per l'imminente sagra dell'Uva di Marino.

