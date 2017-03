Albano: paura su Via Olivella per la caduta di un grosso pino

Questa mattina Via Olivella ad Albano è rimasta chiusa per circa un'ora per permettere la rimozione di un grosso pino caduto dalla vicina Villa Altieri. L'albero, molto probabilmente, ha subito gli effetti del forte vento della notte. Per fortuna non ci sono stati feriti e si è proceduto a ripristinare l'accesso alla strada e far fluire il traffico veicolare.