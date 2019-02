Albano: il vento abbatte il pino simbolo del Convento dei Cappuccini

"Una violenta battaglia tra le forze della natura": così sulle pagine social del Convento dei frati Cappuccini di Albano viene descritta l'ondata di maltempo che si è abbattuta nella zona tra la notte di venerdì e sabato scorso dove ad avere la meglio è stato il forte vento che ha sradicato il gigantesco pino simbolo proprio del convento e visibile come punto di riferimento intorno alle coste del lago Albano.

Il sindaco di Albano Nicola Marini ha visitato nella giornata di ieri il Convento dei frati dopo la caduta dell'albero secolare: "Le violente raffiche di vento di questo fine settimana, fino a 130 km/h, nella notte fra venerdì e sabato hanno causato la caduta del pino secolare all'interno del Convento dei Frati Cappuccini", commenta il primo cittadino.

"Ieri pomeriggio mi sono recato personalmente sul posto per un sopralluogo. Una scena impressionante, come potete vedere dalle foto! È stato un enorme dispiacere vedere sradicata una delle alberature simbolo della nostra città, in uno dei luoghi più belli dell’intero territorio dei Castelli Romani - conclude il sindaco - Il pino secolare dei Cappuccini era un punto di riferimento sia fisico che spirituale per tutta la comunità di Albano Laziale. Durante il fine settimana la Polizia Locale e il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Albano Laziale hanno controllato e monitorato tutte le situazioni più a rischio, senza rilevare particolari criticità".

