Albano: arrivano i cassonetti anti intrusione per la raccolta degli abiti

Novità in arrivo ad Albano per la raccolta degli abiti usati. A seguito delle segnalazioni pervenute agli uffici comunali in merito al al prelievo indebito di abiti usati dai contenitori di Humana People to People, da parte di individui non ancora identificati si è deciso di utilizzare cassonetti dotati di sistema anti-intrusione.

Ad annunciarlo una nota di stampa del Sindaco Nicola Marini: "L’Amministrazione Comunale, in stretta collaborazione con la Onlus che gestisce il servizio, ha immediatamente deciso di sostituire i contenitori presenti sul territorio comunale con un nuovo modello dotato di sistema anti intrusione. La sostituzione verrà fatta a partire dai prossimi giorni".

Non è l'unica novità in arrivo sul fronte del vestiario usato. Infatti tramite richiesta ai servizi sociali le famiglie meno abbienti potranno richiedere gli abiti usati raccolti sul territorio comunale: "Inoltre, sempre in collaborazione con l'associazione Humana - continua il primo cittadino - sarà istituito un servizio completamente gratuito, gestito dall'ufficio comunale dei Servizi Sociali, in base al quale i cittadini meno abbienti con difficoltà economiche potranno richiedere abiti usati.”.