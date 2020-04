Castelli Romani, è allarme per i focolai di Covid-19 nelle case per anziani

Emergenza case di cura per anziani nei Castelli Romani dove ha seguito dei controlli a tappetto da parte dell'ASL Roma 6 sono stati individuati nuovi focolai di Coronavirus.

Nelle ultime 48 ore si contano 61 nuovi contagi con attenzionate duecase di riposo e tre residenze sanitarie assistenziali. Intanto si contano 4 nuovi decessi di cui un cittadino veliterno, che ha contratto il virus proprio in una casa di cura, Villa delle querce a Nemi.

Rocca di Papa contagi nella Casa di Cura "San Raffaele", trasmessa informativa alla Procura

La casa di cura San Raffaele di Rocca di Papa vede 12 casi positivi al Coronavirus. Si tratta di 10 ospiti in isolamento presso il reparto di lunga degenza, distaccato dall’intera struttura e di 2 operatori sanitari in isolamento domiciliare. La situazione è sotto controllo, essendo state messe in campo tutte le misure di legge, permanendo il monitoraggio costante da parte degli organi ispettivi.

La vicesindaca reggente Veronica Cimino a fronte dei ritardi di comunicazione delle positività da parte della direzione sanitaria della struttura ha deciso di trasmettere gli atti alla Procura: "Vista la condotta tenuta dalla struttura e tenuto conto dell’emergenza sanitaria in corso, sulla base della documentazione inviatami tardivamente e in modo incompleto, ho evidenziato le carenze agli organi sanitari e per quanto di competenza alla Polizia Locale, che dopo una attenta disamina degli atti ha trasmesso apposita informativa alla Procura della Repubblica".

A Marino focolaio nella casa di cura per anziani "Villa Nina"

Nella città di Marino i contagi da coronavirus toccano la punta massima di 72 malati a causa del focolaio nella struttura per anziani "Villa Nina" nella frazione di Frattocchie

"La struttura è off limits da circa 30 giorni come confermato dalla ASL RM 6, che si è occupata anche di mappare ed effettuare i tamponi a tutti i soggetti che vi hanno interagito. La stessa ASL RM 6 ci hanno assicurato dell'efficacia delle misure contenitive attivate all'interno della struttura, come dimostrato tra l'altro dalla mancanza di legami con gli altri casi di positività presenti sul nostro territorio comunale", ha spiegato il sindaco di Marino Carlo Colizza.

Albano, casa per anziani contagiata. Proteste per la mancata comunicazione alla cittadinanza

Trai focolai risulta anche una struttura di soggiorno per anziani nel comune di Albano.

Il sindaco Nicola Marini, seguendo la linea comunicativa adottata da qualche settimana, non ha fornito ulteriori dettagli sui contagi: "In questo momento i punti di maggiore criticità sono rappresentati dalle Case di Riposo per gli anziani, di cui una anche nella nostra città. Altro segnale positivo è la conferma del generale miglioramento a livello regionale, con un gran numero di guariti. Continuiamo a restare a casa, nonostante le tentazioni della primavera ormai sbocciata e delle prossime festività pasquali", ha scritto sul suo profilo facebook.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Proteste da parte dell'opposizione per questa scelta di silenzio sui contagi: "Nonostante le reiterate richieste il comune di Albano rimane l'unico che non informa i cittadini sulla situazione dei contagiati. Un'esclusiva che onestamente non avremmo proprio voluto avere!", scrive sui social la consigliera di Fratelli D'Italia Federica Nobilio.