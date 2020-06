Albano: il centro storico come Trastevere con le aree pedonali urbane

Il centro storico di Albano cambia volto e per rilanciare le attività locali soprattutto nel settore della ristorazione diventa in parte pedonale, con i vicoli che si animano di tavolini per cenare e gustare un aperitivo. Un assaggio di una piccola Trastevere..

Accanto ad appositi provvedimenti di sostegno economico, quindi, per la ripresa dell'economia locale post Covid-19 si è pensato di istituire le cosiddette Aree Pedonali Urbane-APU. la cui collocazione è stata decisa grazie a un costruttivo confronto fra Amministrazione Comunale, Uffici Comunali, Polizia Locale e Rappresentanti di Categoria.

Le aree pedonali urbane sorgono a Via Collegio Nazareno, a Via Marconi, a Vicolo del Montano e a Piazza Carducci e via della Rotonda. In tutte le aree è ammesso l'accesso ai passi carrabili privati e la salita e la discesa delle persone per i residenti-