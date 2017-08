Albano, il comitato di Villa Ferrajoli: "Il Comune ufficializzi il parco dedicato a Cesira Angeletti"

Lo scorso 22 luglio il Comitato di Quartiere di Villa Ferrajoli ha dedicato nella sua annuale festa una giornata alla figura di Cesira Angeletti, storica levatrice di Albano di cui avevamo parlato alcuni giorni fa, proponendo l'intitolazione del Parco dei Via Fratelli Cervi a questa storica figura femminile di Albano, ora è necessaria l'ufficializzazione da parte del Comune per completare l'iter. Manca, quindi, l'ultimo passaggio burocratico per avere ufficialmente il "Parco Cesira Angeletti" nel quartiere di Villa Ferrajoli.

"La festa di quartiere svoltasi lo scorso sabato 22 luglio, quest’anno e stata dedicata in particolare al ricordo della nostra illustre concittadina Cesira Angeletti, atto finale di un percorso che il comtiato di quartiere - spiega Arturo De Marzi presidente Comitato stesso- nei mesi scorsi ha perpetrato fino ad ufficializzare la richiesta alla Amministrazione Comunale suffragata da una raccolta firme affinchè venga assegnato il nome di Cesira Angeletti, conosciuta come 'a levatrice', a questo grazioso Parco che non avendo ancora un nome proprio viene identificato come il Parco a Via F.lli Cervi".

"Auspichiamo che i tanti consensi raccolti, convincano l’ Amministazione a prodigarsi per intitolare il Parco alla nostra cara Cesira, cosi da poter comunicare quanto prima alla cittadinanza l'intitolazione del Parco".