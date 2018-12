Albano: ti piacciono le luminarie di Natale? Scatta una foto sarà pubblicata sui social del comune

Stanno riscuotendo un grande successo le luminarie artistiche installate nelle diverse piazze di Albano, luminarie che non hanno nulla da invidiare a quelle allestite nei parchi a pagamento delle città limitrofe.

Il Sindaco di Albano, Nicola Marini, in occasione degli auguri di Natale ha voluto invitare i tanti cittadini e visistatori a inviare le loro foto con le installazione luminose che saranno poi pubblicata sulla pagina Facebook dell'Ufficio stampa Città di Albano Laziale.

"In questo periodo siamo impegnati a fare regali alle persone a cui vogliamo bene. Un regalo racchiude sempre un pensiero, che può essere anche piccolo, ma che vuole dimostrare il sentimento che si prova. Quest’anno il nostro pensiero è speciale e “luminoso”, rappresentato dalle belle installazioni disseminate per le strade della nostra città, alla portata di tutti", scrive il sindaco Marini.

"Un pensiero che riporta ad un’atmosfera familiare, alle luci ad intermittenza dell’Albero e del Presepe. Tutti potranno fermarsi ad ammirarle ed immergersi nella magia delle Festività Natalizie mentre passeggiano per fare i regali. Un modo per rendere più “brillante” il Natale. Spero possano regalarVi un sorriso, una foto con la famiglia, con le persone care, un pensiero da far volare con la fantasia.

Un augurio luminoso a tutti Voi! Chi lo vorrà, potrà inviare le proprie foto con le installazioni luminose da pubblicare sulla pagina Ufficio Stampa Città di Albano Laziale!", conclude il messaggio.