Albano, il corso di arabo che non piace ai sovranisti: "Ci vogliono islamizzare"

E' quanto mai curiosa la polemica nata nelle scorso ore ad Albano dove un non ben identificato fronte sovranista del web si è scatenato contro il corso di lingua araba (gratuito) promosso dall'assessorato alle biblioteche del comune dei Castelli Romani.

La pubblicità lanciata sui social network del corso di imminente inizio ha aperto un dibattito sull'utilità di insegnare la lingua araba. Una vera e propria levata di scudi contro una fantasiosa "invasione di islamici" che utilizzerebbero questo corso per iniziare la loro opera di islamizzazione.

Il popolo sovranista del web chiede corsi di inglese perché più utile e corsi di italiano per stranieri perché loro devono imparare la nostra lingua. Le risposte di chi fa notare che la lingua e cultura araba non possono essere racchiuse solamente nella religione islamica e che proprio i dialetti e le tradizioni dell'Italia meridionale sono fortemente legate alla dominazione araba ricevono controbattute degne delle miglio sceneggiature.

C'è chi afferma che i numeri arabi sono molto belli sugli orologi, ma poco utili alla società, chi non vuole saperne nulla di una lingua visto che i popoli che la parlano non rispettano la donna (però poi in Italia si uccidono 120 donne all'anno), chi chiede lumi all'amministrazione comunale sui costi di tale corso, chi la necessità di un'indagine preliminare sulle esigenze formative. Ovviamente nulla sono valse le possibili delucidazione sull'importanza commerciale, economico e per il mondo degli affari della lingua araba perché è una lingua nemica.

Da parte sua per rispondere a parte delle polemiche l'Assessorato alla pubblica amministrazione ha chiarito che "la lingua italiana viene già insegnata nelle scuole, negli istituti di formazione professionale e nelle università, ad Albano Laziale da anni vengono organizzati corsi di lingua italiana per stranieri, grazie al lavoro del 7° Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti della regione Lazio".