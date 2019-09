Albano: per il maltempo in 60 minuti caduti 54 mm di pioggia

Un vero e proprio nubifragio quello che si è abbattutto ad Albano nella giornata di ieri domenica 01 settembre. In soli in soli 60 minuti, fra le ore 13.30 e le 14.30, sono caduti 54 mm di pioggia, il quantitativo che dovrebbe cadere in un anno.

Così tanta acqua il cui drenaggio è stato quasi impossibile nell'immediato e Corso Matteotti è diventato un fiume in piena con tanto di auto impantanate, foto che hanno fatto il giro del web.

Il Sindaco Nicola Marini ha ringraziato gli agenti della Polizia Locale ed i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile che ieri hanno risolto in tempi brevi le tante situazioni critiche dovute alle piogge intensissime.