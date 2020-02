Dibattito pubblico ed osservazioni al vincolo Mibac su Castel Gandolfo - Marino - Albano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Premessa: recentemente la Soprintendenza ( MIBAC, ministero per i beni e le attività culturali) ha posto un vincolo per la protezione del paesaggio su una vasta area di pregio compresa tra i comuni di Castel Gandolfo, Marino ed Albano allo scopo di evitare ulteriore consumo del suolo a causa della cementificazione imperante. Tale vincolo, detto "La Campagna Romana tra la via Nettunense e l'Agro Romano", chiaramente lede gli interessi di quelle imprese che intendono realizzare i loro progetti di edificazione e pertanto è oggetto di agguerrita opposizione ed osservazioni contrarie. La sezione Castelli Romani di Italia Nostra, il partito Comunista sezione Castelli Romani, il circolo Legambiente Appia Sud "Il Riccio", il comitato di quartiere Pavona1, l'associazione Latium Vetus ed altri comitati di cittadini hanno invece presentato proprie osservazioni sia a difesa del vincolo, che allo scopo di chiederne l'ampliamento, ritenendo necessario proteggere anche altre aree come S. Palomba e Monte Savello ( tra Roma ed Albano) che sono oggetto di speculazione edilizia, analogamente ad aree in buona parte ubicate anche nel territorio di Castel Gandolfo. Inoltre sono state raccolte anche svariate centinaia di firme a sostegno del vincolo grazie all'impegno del consigliere comunale Paolo Gasperini di Castel Gandolfo. VENERDI 14 FEBBRAIO 2020, ORE 18:00 Teatro PETROLINI, Via Prati 6, Castel Gandolfo Esposizione e discussione delle osservazioni presentate al vincolo. Tra gli interventi previsti: Paolo Gasperini, consigliere comunale di Castel Gandolfo per la lista civica "Aurora" Enrico Del Vescovo, presidente della sezione Castelli Romani di Italia Nostra e coautore delle osservazioni. Danilo Ballanti, coautore delle osservazioni e rappresentante della sezione Castelli del Partito Comunista italiano. Giacomo Castro, presidente dell'associazione "Latium Vetus". Nicola Passaretti ( o altro rappresentante di Legambiente ), circolo di Legambiente Appia-Sud "Il Riccio" La cittadinanza è invitata a partecipare. Info: enricodelvesc@gmail.com; danilo.ballanti@gmail.com; 3331135131; 3888512480.

