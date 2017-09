Albano: arrivano le giornate di raccolta straordinaria dei rifiuti ingombranti

Per contrastare il fenomeno dell'abbandono stradale dei rifiuti, soprattutto di elettrodomestici e vecchi mobili, l'amministrazione comunale di Albano, in collaborazione con Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.ha istituito delle eco – giornate periodiche, durante le quali saranno posizionati appositi contenitori in quattro piazze di Albano Centro, Cecchina e Pavona. In questo modo i cittadini potranno smaltire rifiuti ingombranti domestici, materiali contenenti CFC (monitor e vecchi elettrodomestici), sfalci e potature, senza doversi recare presso l’isola ecologica. Le eco-giornate vanno ad aggiungersi al servizio di ritiro domiciliare gratuito degli ingombranti.

Tra ottobre e novembre sono già in programma otto appuntamenti ecologici:

Piazza Malaguti (Albano alta) – domenica 8 ottobre e domenica 5 novembre.

Piazza Zampetti (Albano bassa) – domenica 15 ottobre e domenica 12 novembre.

Parcheggio della Stazione (Cecchina) – domenica 29 ottobre e domenica 26 novembre.

Piazza San Remo (Pavona) – domenica 22 ottobre e domenica 19 novembre.

"Questo servizio va incontro alle difficoltà di quei cittadini che non hanno modo di utilizzare l’isola ecologica o che necessitano di smaltire i rifiuti ingombranti in tempi più rapidi rispetto al ritiro domiciliare - ha dichiarato il sindaco Nicola Marini - Le eco – giornate confermano l’impegno dell’Amministrazione per favorire e incrementare il livello della raccolta differenziata anche per i cosiddetti ingombranti. Ringrazio per la consueta collaborazione la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.".