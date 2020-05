Albano: al via la Fase 2, aperti il cimitero, isola ecologica e parchi pubblici

Con l'avvio della Fase 2 si riattivano ad Albano anche i servizi al cittadino sospesi per l'emergenzia Coronavirus. Da oggi con ordinanza del sindaco sono tornati apertu al pubblico il cimitero comunale e l'isola ecologica di Via Cancelliera con i consueti orari pre-quarantena.

Dalla giornata odierna solo fruibili al pubblico anche le aree verdi di Villa Doria, Parco della Rimembranza, Largo Benedetti, Via San Francesco d’Assisi, Via Virgilio, Parco Gragnola, Via Siena, Via Pesaro, Via Rieti e Via del Mare 3.

A partire da lunedì 11 maggio saranno riaperte anche i parchi pubblici in Via Roma, Villa del Vescovo, Parco Ghezzi e Via Vivaldi mentre da lunedì 18 maggio i giardini della Stazione Ferroviaria di Albano Laziale, l’area di Viale Scalchi e Villa Contarini. Le aree gioco per bambini continuano ad essere interdette fino a nuova comunicazione.

Gli uffici comunali continueranno a offrire i propri servizi in modalità telematica, ma i servizi che necessitano la presenza fisica sono garantiti attraverso il sistema di prenotazione degli appuntamenti con il sistema telematico "Tu passi" e recandosi negli uffici comunali muniti di mascherina e guanti.

“Le riaperture comporteranno inevitabilmente un aumento di persone in strada – ha commentato il Sindaco Nicola Marini – Nelle prossime settimane saremo chiamati a convivere con il coronavirus, pertanto è necessario richiamare tutti i cittadini al senso di responsabilità, all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, in particolare le mascherine, ed a rispettare la distanza minima interpersonale. Fino ad ora la città ha risposto alle restrizioni in modo complessivamente adeguato e composto. Non disperdiamo i sacrifici fatti ed entriamo in questa Fase 2 con altrettanta attenzione”.