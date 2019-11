Albano: Villa Doria è sporca, arrivano i cittadini-spazzini a pulirla

E' partito la scorsa domenica il progetto di pulizia di Villa Doria, il parco pubblico più grande della città di Albano, promosso da un gruppo di fotografi che hanno deciso di riportare un po' di decoro nella villa comunale.

Ogni domenica mattina per tutto il mese di novembre, continuando a dicembre e gennaio, sono in programma delle pulizie straordinarie di Villa Doria dove da tempo in molte aree giacciono rifiuti abbandonati, molti anfratti e panchine sono diventati giacigli di fortuna per i senza fissa dimora, perdendo il fascino degli anni passati.

L'invito a partecipare è rivolto a tutti i cittadini che vogliano diventare "attivi" e rispettare la natura e le bellezze della propria città. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 10 novembre, basta munirsi di guanti e sacco della spazzatura e dare il proprio contributo.