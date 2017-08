Albano: voragine a Via Leonardo Murialdo per una perdita d'acqua

Intervento notturno dei vigili del fuoco a Via Leonardo Murialdo nel pieno del centro storico di Albano per una voragine apertasi lungo il marciapiede (tra i civici 12 e 14) provocata da una perdita di acqua.

La voragine ha destabilizzato i due palazzi adiacenti e quattro famiglie sono state fatte evacuare, al momento due appartamenti risultano essere inagibili. Le famiglie, rimaste al momento senza casa, sono ospitate in una struttura ricettiva.

L'Acea è al lavoro per ripristinare la tubature danneggiate, mentre dovrà essere ripristinato il manto stradale con lavori di consolidamento, visto che il centro storico di Albano è caratterizzato da un reticolo di cavità e grotte sotterranee, soggette a sprofondamenti.

I residenti della zona avevano più volte segnalato all'Acea la perdita di acqua sulla strada e anche il comitato di quartiere si era mobilitato per cercare di ottenere un intervento celere per sanare la perdita che è stata fatale per la stabilità della strada e degli edifici.

La nota del sindaco di Albano Nicola Marini

Il Sindaco Nicola Marini ha riferito in merito all’accaduto di Via Leonardo Murialdo: "Nella tarda serata di ieri, una grossa rottura della rete idrica ha causato una voragine in Via Leonardo Murialdo all’altezza del civico 12. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco e successivamente la Polizia di Stato. Subito dopo sono giunto sul posto insieme alla Polizia Locale e alla Protezione Civile. A titolo cautelativo sono stati evacuati gli abitanti degli immobili dell’edificio prospiciente la voragine, per i quali si è provveduto ad individuare un alloggio alternativo. I Vigili del Fuoco hanno precisato con apposito fonogramma come non sia stato riscontrato “nessun danno a persone” e di come 'ad un primo esame visivo non si sia riscontrato nessun danno a carico delle strutture murarie'. Durante la mattinata l’Ufficio Tecnico Comunale ha fatto un sopralluogo presso l’edificio e nei prossimi giorni si procederà ad ulteriori verifiche. In questo momento la squadra di Acea Ato 2 è a lavoro per definire, tramite video ispezione, la gravità dei danni e procedere poi alla successiva riparazione".