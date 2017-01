Albano: smontano la pista di pattinaggio e abbandonano il ghiaccio sulla piazza

Automobilisti e pedoni questa mattina avranno sicuramente notate l'enorme quantità di ghiaccio abbandonata su Piazza Mazzini ad Albano, là dove fino a ieri c'era la pista di pattinaggio allestita per le festività natalizie.

La ditta che aveva allestito l'impianto nello smontarlo ha ben pensato di abbandonare il ghiaccio tolto dalla pista sulla piazza e con queste temperature di certo non si è sciolto è rimasto lì bello compatto e non contenta ha provato in parte a disfarsene abbandonando blocchi di ghiaccio sulla vicina scalinata di Villa Doria.

Oltre al reato dell'abbandono del ghiaccio con le temperature rigide di questi giorni siè messa in serio pericolo la circolazione stradale perché le strade limitrofe alla piazza si sono ovviamente bagnate con il rischio di gelate.