Pavona e Cecchina senz'acqua da 48 ore, operai Acea al lavoro per riparare un guasto

Vigilia di Ferragosto di disagi per i residenti delle frazioni di Albano, Pavona e Cecchina, e in parte di Ariccia e Castel Gandolfo per un guasto alla condotta idrica di Santa Palomba lungo la Via del Mare. Da circa 24 ore rubinetti a secco per centinaia di famiglie.

Da due giorni gli operai Acea sono al lavoro per la riparazione del danno, dalle ultime comunicazioni ufficiali fornite da Acea Ato 2 il rientro alle normali condizioni di fornitura idrica dovrebbe essere previsto per la serata odierna di lunedì 14 agosto.

Al fine di limitare i disagi sono state predisposte 2 autobotti che stazioneranno a Cecchina in Via Italia angolo via Spagna e a Pavona in Via del Mare angolo via Roma. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità è a disposizione il numero di Acea 800.130.335.

Come ormai di consueto per le più disparate situazioni, si registrano sui social network richieste continue di aggiornamenti, appelli a far tornare presto l'acqua, in alcuni casi con toni poco concilianti. L'ultima comunicazione giunta da Acea risale alla sera di ieri e quello che si può vedere che gli operai sulla Via del Mare sono ancora al lavoro.