Albano: finalmente accesa l'illuminazione pubblica su Via Finlandia

Il quartiere di Parco Domiziono nella frazione di Cecchina di Albano è finalmente servito dall'illuminazione pubblica. Dopo via Svezia, via Irlanda e via Norvegia, servite nei mesi scorsi, è stata completata la pubblica illuminazione in tutta la zona, con l'accessione nella serata di mercoledì 21 dicembre dei lampioni di Via Finlandia. "Un impegno rispettato nei confronti dei residenti della zona", ha commentato Vice Sindaco con delega ai Lavori Pubblici, Maurizio Sementilli.

Sull’accessione dell’illuminazione pubblica in via Finlandia è intervenuto anche il Sindaco Nicola Marini: "L’Amministrazione Comunale, consapevole dei disagi dei residenti del comprensorio di Parco Domiziano al buio da molto tempo, si è molto impegnata per fornire di illuminazione pubblica tutta la zona. Ci è voluto del tempo, ma alla fine abbiamo raggiunto l’obiettivo e rispettato gli impegni. Ringrazio l’ufficio tecnico comunale che ha trovato le giuste soluzioni a problematiche spesso non dipendenti da noi. Ringrazio i residenti per la collaborazione e la pazienza".

L'intervento su Via Finlandia non è l'unico in programma per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primarie in diversi quartieri di Albano: "Sono stati installati venti nuovi pali della luce in via dei Garofani e completata la sostituzione delle lampade dell’impianto di illuminazione pubblica in via Villafranca, zona Cancelliera - spiega ancora il vicesindaco Sementilli- Nel quartiere Mole sono stati posizionati dodici nuove luci a led in vicolo della Torretta e affidati i lavori in via delle Cave per installare l’illuminazione pubblica, sistemare l’impianto fognario delle acque bianche e sistemare il manto stradale. Abbiamo inoltre pubblicato il bando per la riqualificazione dei fontanili (Ex Lavatoi). Sono state anche completate le procedure di gara per il posizionamento dei pali della luce a Cecchina in via Ariccia, via dei Gigli e l’ampliamento della stessa su via Nettunense fra la parrocchia San Filippo Neri e via Anzio, i cui lavori partiranno a breve".