Pavona: doppio incendio in un campo-discarica, paura trai residenti

Un campo abbandonato dove giacevano rottami di ferro, macchine da lavoro e anche una barca è andato per due volte a fuoco nella giornata di ieri nella zona compresa tra Via Siena e Via Pesaro a Pavona, nel comune di Albano.

Il primo incendio nel pomeriggio intorno alle ore 17: immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Marino e della polizia di Albano. Il terreno incendiato costeggia la linea ferroviaria Roma-Velletri in prossimità del passaggio a livello di Via Casette ed è stato necessario sospendere il transito dei treni con ritardi fino a 30 minuti.

L'incendio sembrava domato e circoscritto, ma dopocena intorno alle ore 22 si sono riaperti dei focolai che hanno nuovamente attaccato il terreno e in parte quelli confinanti.

Il nuovo intervento dei vigili del fuoco sembra aver fermato l'incendio sul terreno, che ancora stamane si presentava fumante e totalmente devastato. L'incendio che ha distrutto la vegetazione ha portato alla luce una grande quantità di rottami e rifiuti abbandonati.