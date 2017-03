Albano: addio abbandono indiscriminato di rifiuti, arrivano le fototrappole

L'ultima segnalazione da parte di un cittadino di Albano sui social network è arrivata poche ore fa: questa notte in via Verdi un'automobile si è fermata davanti ai cassonetti condominiali per la raccolta differenziata di un palazzo della zona e ignoti hanno abbandonato uno scatolone contenente vetri, pannolini e bagni schiuma.

Con l'estensione del servizio di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale sono sempre più frequenti i fenomeni di abbandono dei rifiuti nei punti più impensabili della città da parte di chi non vuole rispettare le regole. A breve però gli abbandonatori seriali di rifiuti potranno avere vita a breve, come già annunciato per il comune di Frascati, arrivano anche ad Albano le fototrappole.

Il Comune di Albano ha ottenuto, infatti, il contributo economico erogato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per la messa in atto di “attività di controllo e tutela ambientale atte a contrastare il fenomeno delle discariche abusive”. Le risorse riguardanoproprio l’attivazione di un “progetto di videosorveglianza e fotorilevazione automatica per il contrasto dell’abbandono inappropriato dei rifiuti”.

"Siamo soddisfatti di aver avuto accesso a questo contributo che utilizzeremo per l’acquisto di fototrappole che andranno ad affiancarsi alle telecamere di videosorveglianza già posizionate nei mesi scorsi in alcuni dei punti maggiormente sensibili della città, anche grazie all’ausilio dell’anello di fibra ottica installato sul territorio comunale", ha detto il consigliere comunale Luca Andreassi.

Alle parole di Luca Andreassi hanno fatto seguito quelle del Sindaco Nicola Marini: "Prosegue l’attività di contrasto dell’Amministrazione verso gli episodi di inciviltà. Le fototrappole, infatti, rappresentano un ulteriore mezzo che va ad aggiungersi all’opera di controllo messa già in pratica dalla Polizia Locale con l’ausilio del personale di Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.".