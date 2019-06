Cerchi lavoro? Ad Albano c'è la quinta edizione del Job Day

Per chi sta cercando lavoro è bene segnarsi questa data sull'agenda: venerdì 14 Giugno si terrà a Palazzo Savelli la quinta edizione del Job Day, promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali e del Lavoro del Comune di Albano Laziale con il patrocinio della Regione Lazio. Una grande opportunità per chi cerca lavoro, che avranno l’opportunità di svolgere colloqui con oltre 20 grandi aziende nazionali ed internazionali.

Il Job Day: un progetto di sostegno alla ricerca del lavoro

"Il Job Day inserito in un modello di servizio di Albano Lavora rappresenta una risposta sistematica che fa parte di un processo che accompagna e sostiene il cittadino tutto l’anno. Un percorso che agisce sull’occupabilità del soggetto definendo la forza di ciascun lavoratore in rapporto al mercato del lavoro ed al contesto territoriale, modello che sta generando risultati occupazionali e di cambiamento e potenziamento delle persone", spiegail coordinatore del progetto Giorgio Di Dato.

Filippo Saini, Head of Job di InfoJobs partner del progetto,spiega il ruolo della principale piattaforma di incontro di domanda e offerta di lavoro in questo progetto del comune di Albano: "Siamo contenti di aver preso parte all’organizzazione di questo importante appuntamento annuale del Comune di Albano Laziale. La nostra piattaforma ha l’ambizione di aiutare aziende e candidati a sviluppare il mercato del lavoro mettendo a loro disposizione soluzioni concrete. Questo territorio si è rivelato estremamente ricettivo con oltre 20 aziende iscritte che tramite InfoJobs hanno ricevuto ad oggi oltre 1.000 candidature in vista dell’evento di venerdì".

"Albano lavora": un osservatorio per persone e attività produttive

"Il Comune di Albano Laziale rappresenta una buona pratica del territorio per le politiche sul lavoro e grazie al servizio innovativo “Albano Lavora” è diventato anche un osservatorio che consente di supportare non solo le persone ma anche le attività produttive", è il commento del Consigliere Comunale con delega alle Politiche Sociali e del Lavoro, Gabriele Sepio.

Sull’argomento è intervenuto anche il Sindaco Nicola Marini:"Il Job Day di Albano Laziale è ormai giunto alla sua quinta edizione ed è diventato un modello di riferimento per il territorio e per i cittadini, legato ad un bisogno primario: il lavoro e la conseguente integrazione sociale. Abbiamo costruito una rete di aziende, enti istituzionali, scuole, università e professionisti con il quale si sono già raggiunti risultati incoraggianti, favorendo l’incontro tra domande e offerte di lavoro".