Albano: iniziati i lavori per la riqualificazione dei fontanili delle mole

Sono iniziati da pochi i giorni i lavori presso i Fontanili delle Mole di Albano, utilizzati fino al dopoguerra dalle donne locali per lavare il bucato e nelle memoria storica ancora di molti abitanti.

"Andiamo a riqualificare gli ex lavatoi e l’area adiacente. L’intervento prevede anche la creazione di una passerella pedonale in acciaio che collegherà la parte di Albano Laziale a quella di Castel Gandolfo, permettendo così ai residenti di poter transitare a piedi, in quel tratto, in completa sicurezza", ha spiegato il Vice Sindaco con delega ai Lavori Pubblici, Maurizio Sementilli.

Il restauro dei vecchi fontanili non è l'unico intervento realizzato nel quartiere delle Mole: "Pochi mesi fa abbiamo completato la messa in opera della pubblica illuminazione su Vicolo Torretta - continua il vicesindaco - Abbiamo consegnato ai residenti un impianto di ultima generazione, a basso consumo, con dodici nuovi pali della luce a led. Inoltre a breve inizierà l’intervento su Via delle Cave per l’installazione dell’illuminazione pubblica, sistemazione dell’impianto fognario delle acque bianche – scure e del manto stradale".

Dei lavori presso i Fontanili ha parlato anche il Sindaco Nicola Marini: "Con questo intervento diamo la giusta dignità e importanza ad un luogo importante per la storia di Albano Laziale. I Fontanili, insieme alla Torre, rappresentano un alto valore culturale e testimoniale per la nostra comunità. Siamo soddisfatti di poter consegnare, fra qualche mese, quest’area interamente riqualificata alla cittadinanza".