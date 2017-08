Albano: lavori di ripristino in via Leonardo Murialdo dopo la frana

Dopo la frana che ha interessato parte di Via Leonardo Murialdo ad Albano tre giorni fa, sono stati effettuati i lavori di ripristino e di consolidamento dell'area dove si era aperta una voragine a ridosso di alcune abitazioni.

Il Sindaco Nicola Marini ha riferito in merito ai lavori di ripristino dei danni su Via Leonardo Murialdo, all’altezza del civico 12: "A seguito della riunione a cui hanno partecipato il Vice Sindaco, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico e i Responsabili di Acea Ato 2 oltre ai loro consulenti tecnici, sono state ultimate le operazioni di ripristino della voragine apertasi in Via Leonardo Murialdo per la rottura di una tubazione idrica".

"I lavori hanno fatto seguito ad una attenta disamina anche strumentale dell’entità dei danni, allo scopo di consolidare il terreno sottostante l’edificio interessato. Congiuntamente è stata riaperta al traffico veicolare leggero Via Leonardo Murialdo", ha concluso il primo cittadino.