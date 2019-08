Albano: Luca Andreassi pronto a candidarsi sindaco nel 2020

In questo agosto di piena attività politica vista la crisi di governo in atto, anche la politica locale non va in vacanza e scalda i motori in vista delle elezioni amministrative della primavera del 2020. Tra i comuni dei Castelli Romani ci sarà anche Albano che dovrà scegliere il nuovo sindaco dopo dieci anni di amministrazione targata Partito Democratico con il sindaco Nicola Marini.

A fare un passo avanti come possibile inquilino di Palazzo Savelli e potenziale candidato del Partito Democratico c'è il consigliere comunale Luca Andreassi, "mister raccolta differenziata" che in questi dieci anni ha portato avanti un ambizioso piano di gestione virtuosa dei rifiuti portando la cittadina albanense a livelli record di rifiuti differenziati. Con un provocatorio post su facebook Andreassi si è messo a disposizione per una candidatura a sindaco.

Il post su Facebook: "In clima di grandi manovre elettorali io ci sono!"

"Ho dato la mia disponibilità ad esserci. L’ho data al mio partito. Ma, soprattutto, l’ho data a voi - scrive Luca Andreassi sulla sua pagina social - L’ho data in barba a qualsiasi strategia o tattica che consiglierebbe di tacere, stare nascosto, attendere. Aspettare che gli altri si brucino. Ma non sarei io. Per questo vado avanti. Sapete quello che ho fatto in questi anni. Sapete esattamente cosa farei".



"Io ci sono. Ed a chi, anche cari amici, mi consiglia di far pesare un mio eventuale passo indietro, per ottenere in cambio qualche altro ruolo politico voglio che sia chiaro un concetto.

Non scambierò Albano con nulla. Non c’è nulla che valga Albano. E se dovesse andare male? Se la logica della politica andasse in altre direzioni? Se si andasse nella direzione in cui pochi decidono nel chiuso di una stanzetta anziché ascoltare il popolo del centrosinistra? Non succederà nulla. Io non prendo stipendi dalla politica, mai presi. Faccio il mestiere più bello del mondo. Cosa volete che succeda? Nulla. E poi, si sa, le vie della politica sono infinite. Io ci sono. E ci sarò".