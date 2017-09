Albano: maltempo, sospesa la terza giornata del Bajocco Festival

Mentre la pioggia continua a cadere ininterrottamente sui Castelli Romani, l'amministrazione comunale di Albano ha predisposto la sospensione della terza giornata del Festival Bajocco che nelle prime due giornate ha fatto registrare il tutto esaurito.

"In seguito al Bollettino di Vigilanza Meteorologica per il Lazio, che prevede il rischio elevato dei quantitativi giornalieri di precipitazioni per l’intera giornata di oggi, e all’avviso di condizioni meteorologiche avverse (codice arancione – criticità moderata), emesso dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile, per l’intera giornata di domenica 10 settembre e per le successive 24 – 36 ore, il Centro Operativo Comunale, convocato dal Sindaco Nicola Marini e riunitosi in seduta straordinaria nella nottata fra sabato 9 e domenica 10 settembre, ha deciso, coerentemente con le disposizione del Piano di Emergenza Comunale, per la sospensione delle attività legate al Bajocco Festival a partire dalle ore 14 di oggi, domenica 10 settembre", si legge nella nota diffusa dall'amministrazione comunale.

Stamane le attività collaterali al Festival tra cui la gara gastronomica "Dolce Bajocco" si sono tenute all'interno di Palazzo Savelli.