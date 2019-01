Albano: stop delle macchine mangiaplastica MisterPack per manutenzione

Manutenzione straordinaria per le macchine mangiaplastica dislocate in diverse piazze di Albano e che molti utenti in questi giorni stanno trovando non funzionanti. Da tempo le macchine Mister Pack necessitavano di un ripristino serio delle funzionalità visto i numerosi blocchi.

A spiegare cosa sta accadendo ai Mister Pack è il consigliere delegato ai rifiuti Luca Andreassi: "Le nostre macchine mangiaplastica che, come avrete notato, nell'ultimo periodo sempre più spesso hanno avuto problemi e malfunzionamenti, sia meccanici che elettronici, necessitano di un periodo di fermo. Abbiamo pertanto deciso di effettuare una manutenzione straordinaria. Effettueremo la sostituzione del cervello elettronico e di alcune parti meccaniche al fine di garantire una maggiore facilità di conferimento dei materiali".

Non è l'unica in tema di raccolta differenziata, perché prossimamente arriveranno nuove macchine per la raccolta dei materiali: "Gli uffici stanno preparando una gara per acquistare nuove macchine multibocca e multimateriali (per l'alluminio per esempio) - continua Andreassi - Avremo qualche mese, dunque, a ritmo ridotto. Ma solo per rilanciare in maniera ancora più forte un progetto in cui crediamo fortemente. Ed in cui voi, cittadini, avete creduto fortemente. Nel frattempo, naturalmente le bottiglie di plastica possono tranquillamente essere smaltite attraverso il porta a porta. Relativamente al monte punti residuo (come avrete notato non sono stati neanche scalati i punti relativi all'ultima detrazione TARI) ne terremo memoria al prossimo riavvio del servizio".