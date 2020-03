Albano: morta la consigliera comunale Anna Di Baldo

Lutto nel consiglio comunale di Albano: si è spenta all'età di 51 anni per un tumore la consigliere comunale Anna Di Baldo. Eletta nelle fila del Partito Democratico era insegnante di musica e dirigeva il coro Amlas. Lo stato di emergenza epidemiologico non permette lo svolgimento dei funerali in forma pubblica, ma molti amici, colleghi di partito e avversari politici stanno ricordando i momenti passati insieme ad Anna Di Baldo.

Il sindaco Marini: "I nostri ricordi saranno per lei il nostro saluto"

"Per la nostra Città è una giornata molto triste. Nelle prime ore di questa mattina, ci ha lasciato dopo una grave e dolorosa malattia, Anna Di Baldo, Consigliera Comunale con delega alla Cultura, Direttrice del Coro AMLAS, maestra di musica, maestra di scuola primaria ma soprattutto grande amica e deliziosa compagna di tante occasioni. Trovare le parole in questa situazione, già di per sé carica di emozioni, è difficile ma Anna lo merita", lo scrive il sindaco di Albano Nicola Marini nella sua pagina Facebook.

"Ha sempre affrontato la vita con un sorriso, ha sempre trasmesso la passione per quello che faceva con competenza e leggerezza, ha sempre ricoperto il ruolo pubblico con dedizione e attenzione verso la nostra Comunità. Persone come Lei, lasciano un vuoto indelebile in tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Purtroppo non potremo dirLe addio tutti insieme! Ce lo impone la contingenza. Ma sono certo che ciascuno di noi, nel suo animo, saprà dedicarLe un pensiero ed un ricordo, anzi facciamo di questi ricordi un racconto corale che possa diventare il nostro saluto. Alla sua famiglia e ai suoi cari, vanno le nostre più sentite condoglianze. Ciao Anna!".

