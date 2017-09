Albano: Comune in lutto per la scomparsa della giovane Serena Carbone

Lutto nel Comune di Albano per la prematura scomparsa della dipendente comunale Serena Carbone, spentasi all'età di appena 42 anni per una grave malattia.

Stamane si sono svolte le esequie, il sindaco di Albano Nicola Marini ha voluto ricordare la giovane con un personale ricordo: "Ci ha lasciato Serena, dipendente dell’Amministrazione del Comune di Albano Laziale. Una donna, una mamma, giovane, solare, competente e sempre disponibile. Lascia un vuoto in tutti noi, nella famiglia, negli amici, nei colleghi e nell’animo di chi l’ha conosciuta e apprezzata in questi anni. Ricorderemo sempre il suo sorriso, la gioia e il suo amore per la vita. Ci stringiamo al dolore della famiglia che sta affrontando una prova davvero difficile, sicuri che la forza e l’amore di Serena li aiuterà dall’Alto. Riposa in Pace. Ti vogliamo bene".

I colleghi l'hanno voluta ricordare con un manifesto e una dimostrazione di grande affetto: "Come un fiume che scorre sei passata in mezzo a noi. Con leggerezza hai accarezzato le rive di questo cammino - si legge nel manifesto - Sei tornata al mare lasciandoci attoniti a guardare il movimento dell'acqua che si avvicina alla riva e poi si allontana e poi ancora si avvicina... così fino all'infinito... così fino all'infinito...e pensare a te per sempre con tutto l'amore possibile. Ti vogliamo bene".