Albano: morto il vicepresidente della Protezione civile Lino Pulcini

Si è spento la scorsa notte Lino Pulcini, Vice Presidente del Gruppo Comunale della Protezione Civile di Albano. Era uno dei volontari più esperti e aveva partecipato in prima linea alla gestione di importanti emergenze, come il terremoto de L'Aqula nel 2009.

I funerali si celebreranno nella giornata di giovedì 22 dicembre alle ore 15, presso la Chiesa Evangelica Pentecostale in via Cancelliera n. 60. Alla sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze.

"A nome mio e di tutta la Città di Albano Laziale ringrazio Lino per tutto l’impegno e la dedizione che ci ha donato in questi anni.Riposa in pace Lino", sono le parole di cordoglio del sindaco Nicola Marini.