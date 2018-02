Neve sui Castelli Romani,scuole chiuse anche martedì 27 febbraio

Come la Capitale, anche i Castelli Romani si sono svegliati sotto un manto di neve: suggestivo lo spettacolo del Lago Albano imbiancato, così come delle piazze e delle chiese. I diversi comuni hanno limitato i disagi con appositi piani antineve e hanno predisposto la chiusura delle scuole anche per la giornata di martedì 27 febbraio.

Albano Laziale - scuole chiuse e piano antineve in azione

Il Sindaco di Albano Laziale Nicola Marini con ordinanza n. 58 del 26.02.2018 ha disposto la chiusura di tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, presenti nel territorio del Comune di Albano Laziale anche per il giorno 27 febbraio 2018. Il provvedimento è stato definito alla luce del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse con rapido e forte abbassamento della temperatura, specialmente nelle ore serali e notturne, con il conseguente rischio di formazione di ghiaccio su strade e marciapiedi compresi quelli adiacenti le scuole. Notizie circa un’ordinanza del Prefetto di Roma per la chiusura anche degli uffici pubblici, sono totalmente infondate e già smentite dallo stesso ente.

Il Sindaco Nicola Marini ha voluto ringraziare tutti gli operatori che hanno fronteggiato le nevicate: “Quasi alla fine di un’intera mattinata di lavoro, iniziata fin dalle prime ore del giorno, mando un sentito ringraziamento agli agenti di Polizia Locale, ai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, agli operatori della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. e a tutti i lavoratori delle ditte private per la grande disponibilità e per il grande sacrificio messi in campo per fronteggiare questa emergenza neve. Un grande lavoro che, considerando la forte precipitazione nevosa, ha permesso di gestire l’emergenza e scongiurare il verificarsi di situazioni di estrema criticità”, scrive il primo cittadino in una nota.

Genzano: scuole chiuse e sospensione del mercato settimanale