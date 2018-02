Neve: anche ad Albano, Genzano e Grottaferrata scuole chiuse

I Castelli Romani si preparano alle nevicate previste nelle prossime ore e già dalla giornata di venerdì molti comuni hanno comunicato la chiusura delle scuole.

Nel pomeriggio odierno anche i comuni di Albano, Genzano e Grottaferrata hanno emanato l'ordinanza di chiusura delle scuole oltre a diverse disposizioni per fronteggiare l'ondata di gelo. Anche il comune di Ariccia vista l'altimetria dove sono sono ubicati gi edifici scolastici ne ha disposto la chiusura.

"Alla luce dell’ulteriore Bollettino di oggi pomeriggio che conferma le previsioni di neve anche a bassa quota durante la notte, ho firmato poco fa l’Ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, per domani 26 febbraio, in corso di pubblicazione", scrive il sindaco di Albano Nicola Marini sulla sua pagine Facebook.

Dello stesso tenore la breve nota stampa diffusa dall'amministrazione comunale di Genzano che in serata ha firmato l'ordinanza per la chiusura delle scuole per domani lunedì 26 febbraio.

A Grottaferrata il sindaco Luciano Andreotti ha riunito nella mattinata di oggi il Coordinamento Operativo Comunale a Palazzo Gutter, sede del comando della Polizia Locale. È stato disposto che, in vista del ghiaccio che nottetempo potrebbe coprire le strade, nella serata odierna si attiveranno mezzi spargisale che opereranno sulle principali strade di collegamento e in prossimità degli uffici di pubblico servizio.

Contestualmente con l’ordinanza numero 3 del 25 febbraio 2018 il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale per la giornata di domani con la specifica nota di tenere tutti gli impianti di riscaldamento accesi negli edifici scolastici per evitare che gli studenti alla ripresa delle lezioni trovino aule ghiacciate.

Il sindaco Andreotti ha rivolto ai cittadini di Grottaferrata l’invito a utilizzare meno possibile i mezzi propri nel corso dell’annunciata emergenza. Il Comune, al riguardo, si è accordato con le ditte che gestiscono il trasporto pubblico locale e il servizio taxi sul territorio affinché approntino i loro mezzi con tutto il necessario per fronteggiare a pieno regime situazioni di neve e ghiaccio.

Il Coordinamento operativo comunale (COC) tornerà a riunirsi domattina alle 5.30 con tutti i soggetti titolati all’utilizzo di macchinari e attrezzature necessarie a far fronte all’emergenza per garantire la viabilità principale, la sistemazione di guasto a impianti di pubblica utilità e la rimozione di alberature eventualmente cadute sulle strade.

Al momento l'unico comune dei Castelli Romani che non ha comunicato la chiusura delle scuole è il comune di Velletri, nonostante abbia attivato una pagina di aggiornamento maltempo sul proprio sito istituzionale.