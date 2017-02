Albano: Parco della Rimembranza più sicuro con la nuova illuminazione

Il Parco della Rimembranza di Albano si rifa il look con i lavori di ripristino del decoro urbano e dell'illuminazione per renderlo più sicuro e dare la possibilità ai cittadini di frequentarlo di nuovo. Lo scorso anno il Parco ha visto la rimozione dei graffiti e pulitura dei muri da vernici e spray e da pochi giorni sono stati avviati i lavori di messa in opera del nuovo impianto di pubblica illuminazione.

"Saranno posizionati undici pali della luce, che renderanno fruibile anche di sera questo angolo di verde pubblico in pieno centro, sino ad oggi senza illuminazione pubblica", ha spiegato l'assessore i Lavori Pubblici, Maurizio Sementilli.

Di valorizzazione del parco ha parlato invece l'assessore al Verde Pubblico, Stefano Iadecola: "Parco della Rimembranza è una delle aree verdi più belle e maggiormente caratterizzanti della nostra città. Con quest’opera, frutto di un lavoro sinergico fra diversi assessorati, valorizziamo questo spazio pubblico".