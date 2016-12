Anche per il 2017 Albano dice NO ai botti di Capodanno

Se a Genzano in occasione del Capodanno il sindaco Lorenzon ha deciso di limitare l'ultizzo di articoli pirotecnici nell'ambito di quelli autorizzati dalla legge, ad Albano per il secondo anno consecutivo è in vigore l'ordinanza anti-botti.

E’ ancora valida, infatti, l’ordinanza del Sindaco Nicola Marini che vieta “l’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere”, in considerazione del fatto che “possono provocare morte e danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito, possono determinare per lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi conseguenze negative a carico di persone e animali”.

"E’ un divieto valido non solo in occasione del Capodanno, ma tutti i giorni dell’anno- spiega il sindaco Si tratta di una disposizione adottata da moltissime amministrazioni. Lo scoppio di petardi può essere molto pericoloso e avere drammatiche conseguenze per noi, per chi ci sta vicino e per gli animali".

"Come sempre sarà fondamentale la collaborazione dei cittadini – ha aggiunto il Sindaco - per sensibilizzare l’opinione pubblica. Ritengo che le festività debbano poter essere vissute serenamente al fianco delle persone a cui vogliamo bene e in un clima di pace. Anche per questo ribadiamo ad Albano Laziale il “no” a botti e petardi. Festeggiamo Capodanno. Non roviniamolo!".