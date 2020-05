Albano: l'ex Ospedale San Giuseppe è diventato RSA COVID

Taglio del nastro ufficiale per la RSA Covid a gestione pubblica presso l’ex Ospedale San Giuseppe di Albano. E' la seconda struttura del genere ad aprire nei Castelli Romani dopo la riconversione dell'ex ospedale di Genzano e che risponde alle esigenze di assistenza agli anziani, gravemente colpiti dall'epidemia con dei cluster dei contagi proprio nelle case di cura.

Presenti all'apertura il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, l’Assessore Regionale alla Sanità Alessio D’Amato, il Direttore Generale dell’Asl Roma 6 Narciso Mostarda, il Sindaco di Albano Laziale Nicola Marini, insieme agli altri primi cittadini firmatari della richiesta.

Il Sindaco Marini: "Servizio essenziale per i più deboli"

"Il lavoro di squadra ci ha permesso di dare un servizio essenziale a tutela delle fasce più deboli della popolazione – ha commentato il Sindaco di Albano Nicola Marini - Ci ha permesso di trasformare le parole in fatti, l'emergenza in programmazione, la discutibile gestione privata in adeguata risposta pubblica. Ringrazio chi ha dato seguito a questa idea, a chi l'ha sposata dal primo momento comprendendone la valenza e l'importanza".

"Avere insieme qui, oggi, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, l'Assessore alla Sanità Alessio D'Amato, il Direttore Generale dell’Asl Roma 6 Narciso Mostarda e gli amministratori locali, è un segno evidente di quanto fare squadra su tematiche così importanti sia necessario, a maggior ragione in emergenza. Con questa nuova struttura saremo in grado di dare ancora più risposte e di qualità", ha concluso il primo cittadino.