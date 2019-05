Albano si prepara ad accogliere il suo primo Festival Letterario

Da oggi venerdì 3 a domenica 5 maggio la città di Albano Laziale si prepara ad accogliere “Albano In… Libro”, il suo primo Festival Letterario, che per questa prima edizione sarà dedicato alla musica, tema che si sposa con i numerosi festival e rassegne musicali proposte in questi anni dall'amministrazione comunale.

"Albano In...Libro" è organizzato in sinergia tra il Comune di Albano, l’agenzia Blink Eventi e Comunicazione e le librerie locali, SoffiaSogni, TUedIO Design, Caracuzzo-Mondadori.

Dopo la mattina dedicata alle scuole con la presentazione del libro “La voce delle cose” della scrittrice e illustratrice CécileBidault, premiato come Miglior libro per Ragazzi al Concorso Romics, il taglio del nastro ufficiale del festival letterario ci sarà nel pomeriggio odierno con due presentazioni di libri di cui uno dedicato al poeta-musicista Fabrizio de André. Nei tre giorni di eventi tanti autori e artisti si avvicenderanno nel salone di Palazzo Savelli, tra cui spicca la presenza del cantautore Simone Cristicchi, reduce dal successo dell'ultimo Festival di Sanremo.

“Questa manifestazione vuole essere la pioniera di altri appuntamenti, dove la parola scritta sia la vera protagonista. Albano Laziale sarà quindi in questi tre giorni un’oasi felice dove gli amanti dei libri potranno rifugiarsi, certi di trovare spunti e appuntamenti interessanti. Sarà il luogo dove grandi e piccoli saranno uniti dalla comune passione per la lettura, che quest’anno, come prima edizione, abbiamo voluto declinare in musica", ha dichiarato il sindaco Nicola Marini.