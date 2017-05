Albano: dopo l'incedio della EcoX rassicurazioni sul cibo servito nelle scuole

Doverose rassicurazioni della Sirio, la società che gestisce il servizio mensa nelle scuole di Albano, sono state diffuse in merito alle forniture dei prodotti serviti ai bambini in questi giorni in cui c'è apprensione per le ricadute ambientali e sanitarie dopo l'incendio della EcoX a Pomezia.

Un errato documento diffuso ieri da Roma Capitale in cui si vietava l'uso di prodotti alimentari in un'area fino a 50 km dal luogo dell'incidente (e non 5km come corretto stamane) aveva messo in agitazione famiglie e chiesto chiarimenti al sindaco di Albano.

La società Sirio ha rassicurato che i propri fornitori di prodotti ortofrutticoli non acquistano al momento prodotti nelle aree interessate dall'incendio e che, come disposto dall'Asl e come di normale avviene, la frutta e verdura viene accuratamente lavata.

Inoltre è da sottolineare come il Car (centro agroalimentare di Roma) sottoporrà a controlli a campione i prodotti provenienti dalla zone più vicine all'area dell'incendio della EcoX e che in ogni caso i prodotti di serra sono sicuri.

Intanto il sindaco di Albano Nicola Marini nella giornata odierna ha scritto al collega di Pomezia Fabio Fucci. La nota è arrivata dopo l’incontro di lunedì scorso convocato dal Sindaco di Pomezia con Asl Roma 6 e Arpa Lazio, alla presenza del Sindaco di Roma, Virginia Raggi.

Il Sindaco Marini ha sottolineato il mancato invito alla riunione e ha sollecitato il collega Fabio Fucci “a coinvolgere tutti i Sindaci del territorio sul grave episodio dell’incendio alla ditta Eco X” rimarcando “la necessità di condividere le informazioni, ricevere immediati aggiornamenti e possibilità di porre legittimi quesiti agli organi competenti, in modo da fornire ai cittadini una sollecita e corretta informazione, anche alla luce delle errate disposizioni emesse da Roma Capitale”.