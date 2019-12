Riapertura della discarica, il comune di Albano ricorre al TAR

Dopo la decisione assunta dalla giunta comunale di Albano, è stato ufficialmente notificato il ricorso al TAR contro la determina regionale che autorizza i lavori di ripristino dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico dei Rifiuti in località Roncigliano. L’iscrizione a ruolo è stata fissata per venerdì 10 gennaio 2020. L’atto fa seguito alla richiesta formale di “annullamento in autotutela” e di accesso agli atti del 29 ottobre, ancora senza riscontro.

L’Amministrazione Comunale ha già sottolineato come il documento regionale presenti “evidenti incongruenze con possibile difetto di legittimità”, “sconfessi i contenuti, peraltro largamente condivisibili, della precedente nota regionale che confermava l’originaria scadenza del 13 agosto 2019 dell’AIA” e disponga “l’archiviazione del procedimento di riesame dell’AIA, avviato dall’autorità competente, i cui termini sono stati interrotti a seguito dell’incendio che ha colpito l’impianto TMB nel giugno 2016, senza nessuna ulteriore relazione di autocontrollo e monitoraggio, atte a dimostrare che il sito è sotto controllo e non costituisce un pericolo per la salute e l’ambiente”. Inoltre nella Determina regionale è assente qualsiasi tipo di “valutazione e/o riferimento in ordine alla necessità di preventive ed indispensabili attività di bonifica del sito di Roncigliano”.

Continua la gestione virtuosa dei rifiuti: arriva la bilancia “pesa plastica” all’isola ecologica

Dall'inizio del mese di dicembre presso l’isola ecologica di via Cancelliera, sarà possibile accumulare punti plastica, da detrarre alla bolletta TARI, attraverso la bilancia pesa plastica. Il servizio si aggiunge alle tre macchine mangiaplastica già presenti sul territorio.

I flaconi e gli imballaggi di plastica potranno essere conferiti tutti insieme, basterà raccoglierle in un sacco e consegnarle all’operatore che le peserà convertendo i punti. Un punto equivale a quaranta grammi. Per conoscere la quantità di punti accumulati basterà scaricare l’applicazione per smartphone “ECOATTIVI”.

Quando l’utente raggiungerà l’equivalente di dieci euro di sconto riceverà un messaggio con cui gli verrà chiesto se intende convertire i punti accumulati in buoni sconto presso gli esercizi commerciali convenzionati o in detrazione TARI. Quest’ultima avverrà automaticamente e i cittadini troveranno il conguaglio nella prima rata del 2020.

"Continuiamo a premiare i comportamenti virtuosi dei cittadini all’interno del progetto che promuove il riciclo degli imballaggi in plastica. Albano Laziale è stato fra i primi Comuni a detrarre direttamente sulla TARI i comportamenti ecosostenibili", ha commentato il Consigliere Comunale delegato alla Gestione dei Rifiuti Luca Andreassi.

I rifiuti si differenziano con l’app intelligente Junker

Dal mese di novembre è attiva ad Albano anche l'applicazione per smartphone “Junker”. Questa piattaforma, promossa dall’Amministrazione Comunale e da Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., scaricabile su smartphone e su tablet, consente di avere una costante informazione su tutte le attività di gestione dei rifiuti messe in atto ad Albano Laziale.

Con Junker è possibile scansionare un prodotto ed avere immediatamente l'indicazione su come quel prodotto debba essere differenziato; consultare i calendari di raccolta differenziata a seconda della strada di interesse; consultare tutte le informazioni utili (giorni ed orari di apertura isola ecologica, ad esempio); localizzare tutti i punti di raccolta intorno a te: centri di raccolta, contenitori abiti usati, contenitori pile ecc.); segnalare situazioni di criticità; conoscere eventi straordinari quali, ad esempio l'istituzione di giornate ecologiche.

Qualora un prodotto non fosse presente nella banca dati Junker basta fotografarlo e con un clic inviarlo a Junker. In pochi minuti si ricevono tutte le info richieste ed il prodotto viene aggiunto alla banca dati.