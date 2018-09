Albano, il sindaco sui rifiuti su via Ardeatina: "La zona è di competenza di Roma Capitale"

Un nostro lettore ha segnalato la situazione di degrado di Via Ardeatina e Via Cancelliera al confine trai comuni di Albano e Roma, dove da tempo si è creata una vera e propria discarica a cielo aperto con comuli di rifiuti abbandonati. Il lettore chiedeva l'intervento delle istituzioni compententi per bonificare l'area ed eventualmente accertare i reati commessi tra cui l'abbandono di rifiuti.

Il sindaco di Albano Nicola Marini ha inviato al nostro giornale una risposta alla segnalazione del lettore: "Il tratto di Via Cancelliera rappresentato nelle foto allegate, rientra nel territorio della Città di Roma Capitale. Auspico che Virginia Raggi adotti subito gli opportuni accorgimenti per una radicale pulizia della porzione di territorio di Sua competenza e qualsiasi altra azione utile al non ripetersi della situazione descritta".