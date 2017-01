Scuole aperte e calde nei Castelli Romani, chiuso solo l'asilo nido di Albano

Mentre continua l'emergenza freddo e si contano i danni per le condutture ghiacciate e le perdite di acqua sulle strade su cui la protezione civile è al lavoro da giorni con le macchine spargisale, nei Castelli Romani l'attenzione è tutta rivolta alle scuole.

Lunedì 9 gennaio con la ripresa delle lezioni dopo le vacanze gli istituti scolastici di tutti i comuni dei Castelli Romani saranno regolarmente aperti e soprattutto caldi. Sì perché è stato un provvedimento generalizzato di tutti i sindaci di avviare i riscaldamenti nelle scuole già in questo fine settimana sia per controllare il funzionamento delle caldaie e sia per riscaldare gli ambienti chiusi da due settimane.

Rimarrà chiuso solamente l'asilo nido di Via Pompeo Magno ad Albano dove, a causa del gelo, pur funzionando l’impianto di riscaldamento, permangono criticità relative alla produzione di acqua calda. Di conseguenza è stata emessa specifica ordinanza per la chiusura di questa struttura, nella sola giornata lunedì 9 gennaio 2017, in accordo con i responsabili della Asp AlbaServizi che gestisce l’asilo nido.